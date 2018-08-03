В посольстве США в Москве обнаружили российскую шпионку - СМИ

Сразу увольнять женщину, контактировавшую с ФСБ, не стали, рассчитывая определить, какой ущерб она помогла нанести США.

Гражданка России, нанятая Секретной службой Госдепа США, проработала в американском посольстве в Москве более 10 лет. Она имела доступ к внутренней переписке и электронной почте сотрудников посольства и тем самым получала конфиденциальную информацию, сообщает Guardian.

Как передает РБК, под подозрение она попала в 2016 году во время рутинной проверки. Дальнейшее изучение показало, что женщина регулярно контактировала с сотрудниками ФСБ.

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Сразу увольнять разведчицу спецлслужбы не стали, рассчитывая определить, какой ущерб она помогла нанести США. Сократили ее после решения Москвы уменьшить численный состав сотрудников американской дипмиссии летом прошлого года.

Хотя расследованием занимались Секретная служба Госдепа, ЦРУ и ФБР, их ресурсов не хватило для того, чтобы прояснить все детали. Тем более, что некоторые сотрудники посольства, как выяснилось, нарушали правила, отправляя россиянке письма на почтовый ящик, неизвестный в дипмиссии.

Guardian отмечает, что выявление агента ФСБ может негативно сказаться на имидже Секретной службы, обеспечивающей безопасность американских посольств в разных странах мира. «Конгресс все время ищет российских хакеров. А вполне возможно, что информация, позволившая атаковать сервер Демократической партии во время выборов 2016 года, шла прямо из посольства», - сказал собеседник газеты.

Как сообщал УНИАН, ранее в США российская шпионка предлагала секс за доступ к секретной информации.