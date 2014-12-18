Мы станем свидетелями кризиса, равного которому в России не было с 1990-х - российский политолог

Обесценившийся рубль делает несбыточными не только самые безбашенные идеи российских властей (превращение Москвы в мировой финансовый центр или торговлю нефтью за рубли), но, что куда важнее, не позволяет функционировать критически зависящей от внешнего финансирования и импорта национальной экономике.

Об этом заявил российский политолог и доктор экономических наук Владислав Иноземцев в интервью журналу "Новое время".

"В ближайшие недели и месяцы мы станем свидетелями кризиса, равного которому в России не случалось с начала (а не конца, как сейчас думают) 1990-х годов", - говорит политолог.

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Иноземцев подчеркивает, что прежде всего речь идет о резком повышении цен в России, которое в I квартале 2015 года достигнет не менее 25–30% в годовом выражении и коснется не только импортируемых, но и российских товаров.

"В отличие от ситуации 20-летней давности, правительство не сможет ориентироваться ни на банальное неисполнение бюджетных обязательств, ни на внедрение денежных суррогатов. Я рискну предположить, что итогом 2015-го станет официально признанная инфляция на уровне около 20%", - заключил он.

Иноземцев предположил, что российская экономика в целом упадет на 7–10%, инвестиции снизятся на 15–20%.

Полный текст мнения Владислава Иноземцева читайте в выпуске журнала "Новое время" 19 декабря.