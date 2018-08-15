В Италии растет число жертв обрушения моста, среди погибших есть дети (фото, видео)
На севере Италии в городе Генуя количество погибших в результате обрушения магистрального моста возросло до 38 человек.
Об этом пишет издание Corriere della Sera.
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«В соответствии с последними данными, обновленными Министерством внутренних дел, подтверждено, по меньшей мере, 38 смертей. Среди жертв был восьмилетний мальчик и два подростка 12-ти и 13-ти лет», - информирует издание.
Также сообщается о 15 пострадавших, среди которых 9 – в тяжелом состоянии. Четверо из них были извлечены из-под обломков.
Во время обрушения на мосту было 30-35 автомобилей и три грузовика.
Как сообщал УНИАН, 14 августа сообщалось о 35 погибших в результате обрушения магистрального моста на севере Италии в городе Генуя.
СМИ сообщали, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.
Мост Моранди был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Его длина превышает 1 км, высота - 90 м.