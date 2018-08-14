На мосту в Италии было до десятка автомобилей во время «апокалиптического» обвала – очевидцы

Медики допускают, что после инцидента будет много жертв.

Министр транспорта Италии Данило Тонинели назвал обвал путепровода в Генуе «огромной трагедией». А члены местной бригады пожарных рассказывали, что обвал моста, который произошел около 11:30 по местному времени во время ливня, мог закончиться человеческими жертвами.

Как сообщает Reuters, в службе скорой помощи лишь согласились подтвердить, что поступило двое раненых людей. Однако, медики добавили: «Мы предполагаем, что, к сожалению, там может быть много мертвых».

Мост, который рухнул, был построен в Генуе в 1960-х годах. Его реконструкцию провели в 2016-ом. Он проходит над рекой, железнодорожными путями и домами. Очевидцы рассказали телеканалу Sky Italia, что «восемь или девять машин» были на мосту, когда он обвалился. А сам инцидент был похож «на апокалиптическую сцену». Высота моста достигала 50 метров.