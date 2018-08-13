"Со слезами на глазах" умоляла о работе: Трамп назвал свою экс-помощницу "чокнутой"

Он добавил, что сотрудники Белого дома ненавидели ее, отметив, что Омароса была «злобной и неумной». Трамп также написал, что она говорила о нем только «замечательные» вещи до тех пор, пока не лишилась своего поста.

Президент США Дональд Трамп назвал свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт-Ньюман «чокнутой» и заявил, что она «со слезами на глазах» умоляла его о работе в Белом доме. Об этом американский президент написал в своем твиттре.

Ранее Омароса рассказала газете The Washington Post, что в 2017 году она стала свидетельницей того, как Трамп съел секретную записку. Позднее президент опроверг эту историю и назвал экс-помощницу «жалким человеком».

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«Чокнутая Омароса, которую три раза увольняли с реалити-шоу «Ученик», на этот раз уволена окончательно... Она со слезами на глазах умоляла меня взять ее на работу, я согласился», — написал Трамп.

Он добавил, что сотрудники Белого дома ненавидели ее, отметив, что Омароса была «злобной и неумной». Трамп также написал, что она говорила о нем только «замечательные» вещи до тех пор, пока не лишилась своего поста.