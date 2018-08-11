Пентагон планирует разработать альтернативу GPS

О каких конкретно системах идет речь и в какие сроки они могут быть разработаны, Пентагон не уточняет.

Пентагон в рамках развития космических войск США займется разработкой альтернативных систем глобального позиционирования и навигации, которые будут использоваться там, где не работает спутниковая система GPS.

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Планы оборонного ведомства приводятся в отчете Пентагона о перспективах развития американских космических сил, передает kommersant. О каких конкретно системах идет речь и в какие сроки они могут быть разработаны, Пентагон не уточняет.

Согласно документу, военные США намерены создать четыре подразделения в министерстве космических сил: агентство по развитию космоса, космические силы реагирования, боевое командование, а также департамент, объединяющий ряд вспомогательных структур. В задачи последнего будут входить: рекрутинг, финансовый менеджмент, логистика, найм сотрудников.

Президент США Дональд Трамп 18 июня дал поручение сформировать национальные военно-космические силы. Вице-президент США Майк Пенс позднее заявил, что к 2020 году США сформируют в структуре Пентагона министерство космических сил.