Пентагон выделил $800 миллионов на подводные беспилотные аппараты

Беспилотные системы и робототехника - ключевые технологические сферы, позволяющие Соединенным Штатам противостоять целому ряду угроз.

Министерство обороны США выделило $800 млн на программу по разработке и производству беспилотных подводных самодвижущихся аппаратов, разделив деньги между 23 компаниями.

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По данным сообщившей об этом газете Stars and Stripes, официальному изданию Министерства обороны, программа рассчитана на период до конца июля 2023 года, передает kommersant.ru. Как отмечают эксперты газеты, контракт подчеркивает интерес министерства к разработке и созданию разного рода беспилотных систем. По данным Международной ассоциации беспилотных самодвижущихся систем, на 2019 финансовый год министерство запросило на подобные разработки $9,6 млрд. Это на 28% больше, чем годом ранее.

Газета приводит слова президента ассоциации Брайана Уинна о том, что беспилотные системы и робототехника - ключевые технологические сферы, позволяющие Соединенным Штатам противостоять целому ряду угроз. Наиболее активно в последние три года на беспилотники тратится военно-морской флот. Почти половина всех проектов в этой сфере, независимо от того, морские ли они, наземные или воздушные, осуществляются по заказу американских ВМС.