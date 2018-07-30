Пентагон составляет «черный» список разработчиков программ со связями в России и Китае

Американские военные не хотят покупать программное обеспечение, в котором может быть российский или китайских вредоносный код.

Пентагон работает над «черным» списком программного обеспечения, чтобы заблокировать покупку кода, который происходит из России или Китая. Как заявила заместитель министра обороны США Эллен Лорд, этот список должен помочь работникам ее министерства и партнерам в индустрии избежать покупки вредного кода, который затем может попасть в системы Пентагона.

«Мы стараемся убедиться, что мы не покупаем программное обеспечение, которое имеет российское или китайское происхождение. Часто такое трудно обнаружить на первый взгляд из-за холдинговых компаний», - цитирует ее слова Reuters.

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Лорд добавила, что Пентагон тесно сотрудничает с разведывательными управлениями в процессе выявления потенциально ненадежных поставщиков.

«Мы обнаружили, что некоторые компании не работают в соответствии с оборонными стандартами, которые у нас есть», - сказала заместитель министра обороны США.

При этом, она не назвала, о каких компаниях идет речь и не раскрыла деталей относительно «черного» списка.