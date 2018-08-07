Иран в ответ на возобновление санкций обвинил США в ведении "психологической войны"

Американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении санкций против Ирана с 7 августа.

Тегеран обвинил Вашингтон в ведении "психологической войны" и попытки раскола иранского народа.

Как передает DW.com, об этом в понедельник, 6 августа, заявил президент Ирана Хасан Роухани. В то же время он отметил, что несмотря на возобновление санкций США, Иран будет придерживаться ядерного соглашения и будет выполнять взятые на себя обязательства.

"Иран готов к переговорам с Вашингтоном лишь при условии, что США вернут доверие к себе. Мы всегда выступаем за дипломатию и переговоры ... Но переговоры требуют честности ... Соединенные Штаты снова вводят санкции против Ирана и разрывают ядерное соглашение, а потом хотят провести с нами переговоры", - заявил Роухани в прямом эфире государственного телеканала, передает агентство Reuters.

Он также отметил, что призыв к переговорам вместе с введением санкций не имеет смысла. "Призыв Трампа к прямым переговорам - только для внутреннего потребления в Америке ... и создание хаоса в Иране", - добавил Роухани. Он отметил, что санкции могут затронуть поставки важных товаров в страну.

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Американский президент Дональд Трамп ранее подписал распоряжение о возобновлении санкций с 7 августа, а также заявил, что готов работать над соглашением по решению ряда вопросов. "В то время, как мы продолжаем осуществлять максимальное давление на иранский режим, я остаюсь открытым к всеобъемлющему соглашению относительно всего спектра вредных действий режима, включая с программой по разработке баллистических ракет и о поддержке терроризма", - говорится в его заявлении, распространенном Белым домом. Трамп также положительно отметил, что многие международные компании заявили о намерениях оставить иранский рынок, а некоторые государства планируют сократить или прекратить импорт иранской нефти, сообщает dpa.

В начале мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из совместной сделки, заключенной 2015 года между Ираном и Соединенными Штатами Америки, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Соглашение предусматривает, в частности, осуществление Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

После выхода из соглашения Вашингтон принял решение расширить санкции против Ирана, требуя от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть и угрожая санкциями в отношении компаний, которые будут сотрудничать с Ираном. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе. Часть американских санкций будет возобновлена 7 августа, а другая часть - 5 ноября.