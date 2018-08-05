В Китае во второй раз не допустили к показу фильм студии Disney о Винни-Пухе

Официальная причина запрета мультфильма о Винни-Пухе неизвестна, однако это может быть связано со сравнением лидера Китая Си Цзиньпина с главным персонажем мультфильма, пишет The Hollywood Reporter.

В Китае запретили прокат фильма студии Disney "Кристофер Робин" о Винни-Пухе. Об этом пишет таблоид The Hollywood Reporter.

В издании отметили, что мультфильм не допускают к прокату уже во второй раз. Официальная причина запрета неизвестна, однако, предположительно, это связано со сравнением лидера Китая Си Цзиньпина с медвежонком Винни-Пухом.

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В 2017 году изображение сказочного героя начали блокировать в социальных сетях из-за того, что оно стало символом сопротивления правящей Коммунистической партии Китая. В июне 2018 года китайские власти заблокировали также канал HBО после вечернего шоу Джона Оливера, который пошутил над "чувствительностью" Си Цзиньпина, сравнив его с Винни-Пухом.

В октябре 2017 года центральный комитет Коммунистической партии Китая переизбрал генеральным секретарем партии лидера Китая Си Цзиньпина еще на пять лет.