В Китае во второй раз не допустили к показу фильм студии Disney о Винни-Пухе

03:54, 05 августа 2018
Мир
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Изображение Винни-Пуха стало символом сопротивления правящей Коммунистической партии Китая / скриншот

В издании отметили, что мультфильм не допускают к прокату уже во второй раз. Официальная причина запрета неизвестна, однако, предположительно, это связано со сравнением лидера Китая Си Цзиньпина с медвежонком Винни-Пухом.

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В 2017 году изображение сказочного героя начали блокировать в социальных сетях из-за того, что оно стало символом сопротивления правящей Коммунистической партии Китая. В июне 2018 года китайские власти заблокировали также канал HBО после вечернего шоу Джона Оливера, который пошутил над "чувствительностью" Си Цзиньпина, сравнив его с Винни-Пухом.

В октябре 2017 года центральный комитет Коммунистической партии Китая переизбрал генеральным секретарем партии лидера Китая Си Цзиньпина еще на пять лет. 

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