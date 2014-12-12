В Казахстане начался суд над членом "ЛНР"

Об этом сообщает портал nur.kz.

"Участвовал в боях, применял оружие, осуществлял охрану блокпостов, патрулировал город Луганск, а также выполнял другие поручения. Таким образом, Вдовенко, являясь гражданином РК (Республика Казахстан - ред.), умышленно и неправомерно участвовал в вооруженном конфликте, в боевых действиях на территории иностранного государства, то есть совершил преступление, предусмотренное статьей 162-1 (участие в иностранных вооруженных конфликтах) Уголовного кодекса РК (…) без признаков наемничества", - зачитал обвинительное заключение прокурор Даурен Ашимов на заседании суда в пятницу.

По словам обвинителя, Вдовенко принял решение воевать на стороне боевиков "после майских событий в Одессе". В социальной сети "Вконтакте" он связался с неустановленными следствием лицами. 25 мая Вдовенко выехал поездом из Астаны в Уральск. Затем пересек границу, доехал до Самары, а оттуда до Ростова-на-Дону.

В составе группы около 30 человек под руководством неустановленного лица по прозвищу Филин Вдовенко умышленно и незаконно пересек российско-украинскую границу. В Луганской области он прошел курс первоначальной военной подготовки.

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"Не убивал, не взрывал. Перестрелки были, но я далек от этого, даже в армии не служил. Мне страшно было", - сказал Вдовенко во время допроса.

Он пояснил, что самостоятельно принял решение ехать в Украину и никому об этом не говорил.

"Нам объясняли, тем, кто не служил в армии, как бы технику безопасности, чтобы мы не высовывали головы, не наступали на мины, показывали, как выглядят мины. После чего поехали в город Луганск. Там я был где-то месяц. Город был окружен с трех сторон. В самом Луганске разносили пару раз гуманитарку, тушили пожар, ловили диверсантов", - рассказал подсудимый.

Он добавил, что находился в Украине около 70 дней, а потом заболел бронхитом и решил вернуться домой. Также у него заканчивалась регистрация.

30-летний уроженец Акмолинской области Вдовенко находится под арестом с октября 2014 года. В 2009 году он был осужден Сарыаркинским районным судом № 2 Астаны по статьям 251 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 178 (грабеж) УК РК на три года, освободился в марте 2012 года.