В ООН заподозрили Трампа в неуважении свободы СМИ

21:11, 02 августа 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Нападки президента США Дональда Трампа на СМИ нарушают базовые нормы свободы печати и рискуют стать катализатором для реального насилия, направленного против журналистов, говорится в экспертном докладе организации по свободе слова, передает Reuters.

«Эти нападки противоречат взятым страной на себя обязательствам уважать свободу СМИ и международные права человека», — говорится в совместном заявлении экспертов Дэвида Кэя и Эдисона Ланца.

Они также отметили, что увеличение вероятности нападения на журналистов в связи с поведением американского президента вызывает особую озабоченность.

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Теги: #Трамп#ООН