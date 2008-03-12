Проекты, предложенные австрийским бизнесом, дают отдачу уже на второй год

Совет управляющих Венского экономического форума (ВЭФ) 10 марта на очередном заседании принял решение об обретении Украиной полноправного членства в этой организации, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в МИД, Форум все больше превращается в своеобразный региональный «малый Давос», и активное привлечение Украины к проектам, осуществляемым под его эгидой, позволит создать благоприятные условия для развития банковской деятельности, современных систем коммуникаций, промышленного развития, инвестиционной и финансовой деятельности, а также энергетической сферы.

Привлекательность Форума для Украины, отмечает пресс-служба МИД, заключается также в том, что в центре его внимания находятся вопросы, которые носят прикладной характер в краткосрочной перспективе. Проекты, предлагаемые австрийским бизнесом (развитие муниципального хозяйства, альтернативных источников энергии, туристической сферы, экологии и т.п.), дают ощутимый эффект отдачи уже на второй год их реализации.

Украина как полноправный член ВЭФ намерена организовать летом этого года выездное заседание Форума в Киеве.

*** Венский экономический форум создан в апреле 2004 года для развития экономического сотрудничества и продвижения инвестиций в странах от Адриатики до Черного моря. В него входят, в частности, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Молдова, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Хорватия и Черногория.