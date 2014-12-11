В Швейцарии приостановлены испытания вакцины против Эболы

Данная сыворотка была разработана американской компанией NewLink и закуплена фармацевтической компанией Merck, сообщает "Новое время" со сслыкой на ВВС. Тестирование прекращено в качестве меры предосторожности и будет возобновлено в январе 2015 года.

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В ряде стран сейчас проходят испытания на людях еще одной вакцины, разработанной GlaxoSmithKline совместно с Национальным институтом аллергологии и инфекционных заболеваний США.

Напомним, в настоящее время в мире нет лицензированной вакцины против вируса Эбола. Однако ученые выяснили, что простая процедура может спасти зараженных этим вирусом.

По последним данным ВОЗ, число жертв вируса Эбола достигло почти 7 тыс. человек, а общее число зараженных составляет 16 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация в трех странах Западной Африки - Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне.