Число погибших от лихорадки Эбола достигло 6388 человек

Как сообщает Газета.ru, такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

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Главным очагом распространения лихорадки остается Сьерра-Леоне.

В период с 1 по 7 декабря в Сьерра-Леоне зарегистрировано 397 новых случаев заражения.

Как сообщал УНИАН, борцы с эпидемией лихорадки Эбола стали людьми 2014 года по версии редакции журнала Time.