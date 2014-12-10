Число погибших от лихорадки Эбола достигло 6388 человек
21:59, 10 декабря 2014Мир
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Число жертв эпидемии лихорадки Эбола возросло до 6388 на 17 942 случая заражения.
REUTERS
Как сообщает Газета.ru, такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.
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Главным очагом распространения лихорадки остается Сьерра-Леоне.
В период с 1 по 7 декабря в Сьерра-Леоне зарегистрировано 397 новых случаев заражения.
Как сообщал УНИАН, борцы с эпидемией лихорадки Эбола стали людьми 2014 года по версии редакции журнала Time.
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