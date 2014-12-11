Польша: активность российских войск в Балтике "беспрецедентна" - BBC
15:27, 11 декабря 2014Мир
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Уровень активности российских морских и воздушных вооруженных сил в Балтийском регионе на этой неделе был "беспрецедентным", заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк.
REUTERS
По его словам, российская военная активность сосредотачивалась в международных водах и воздушном пространстве, и больше всего поразила Швецию, передает BBC Украина.
Семоняк подчеркнул, что Россия "не готовилась к атаке", однако тестировала оборону НАТО, что "не служит выстраиванию хороших отношений и доверия".
Во вторник в армии Норвегии заявили, что один из норвежских военных самолетов едва избежал столкновения с российским истребителем, подлетевшим слишком близко. Инцидент произошел севернее Норвегии.
Также ранее на этой неделе финские воздушные войска заявили о "необычной интенсивности" российской активности над Балтийским морем и Финским заливом.
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