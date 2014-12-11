Польша: активность российских войск в Балтике "беспрецедентна" - BBC

По его словам, российская военная активность сосредотачивалась в международных водах и воздушном пространстве, и больше всего поразила Швецию, передает BBC Украина.

Семоняк подчеркнул, что Россия "не готовилась к атаке", однако тестировала оборону НАТО, что "не служит выстраиванию хороших отношений и доверия".

Во вторник в армии Норвегии заявили, что один из норвежских военных самолетов едва избежал столкновения с российским истребителем, подлетевшим слишком близко. Инцидент произошел севернее Норвегии.

Также ранее на этой неделе финские воздушные войска заявили о "необычной интенсивности" российской активности над Балтийским морем и Финским заливом.