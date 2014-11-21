Польша купит у США новейшие крылатые ракеты

Сделка обойдется минимум в 250 миллионов долларов, с учетом 50% скидки, сообщают Подробности.

Эти ракеты, в последней модификации JASSM-ER, могут поражать цели на дистанции до 960 километров.

Благодаря системам наведения, ракета поражает цели с точностью до трех метров.

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Новейшие крылатые ракеты, как передает чешское издание Ihned со ссылкой на источники в Варшаве, покупаются в рамках программы коренной модификации Вооруженных сил Польши.

Ракетой предлагают вооружить истребители F-16, которые могут нести сразу две такие крылатые ракеты.