Польша купит у США новейшие крылатые ракеты
04:00, 21 ноября 2014Мир
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Польша закупит у США 40 крылатых ракет AGM-158B JASSM с технологией стелс.
Пуск AGM-158B JASSM с истребителя F-16 / madmagazine.pl
Сделка обойдется минимум в 250 миллионов долларов, с учетом 50% скидки, сообщают Подробности.
Эти ракеты, в последней модификации JASSM-ER, могут поражать цели на дистанции до 960 километров.
Благодаря системам наведения, ракета поражает цели с точностью до трех метров.
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Новейшие крылатые ракеты, как передает чешское издание Ihned со ссылкой на источники в Варшаве, покупаются в рамках программы коренной модификации Вооруженных сил Польши.
Ракетой предлагают вооружить истребители F-16, которые могут нести сразу две такие крылатые ракеты.
Варшава готовится покупать в США новейшее оружие
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