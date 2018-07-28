Юнкер прокомментировал поцелуй с Трампом (фото)

Трамп опубликовал в "Твиттере" фотографию поцелуя с подписью: "Евросоюз в лице Жан-Клода Юнкера и США в лице вашего покорного слуги любят друг друга!".

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал фотографию с его поцелуем с президентом США Дональдом Трампом.

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"На удивление, и это необычное для меня поведение, инициатива исходила не от меня. Также я не знал, что в Овальном кабинете присутствует фотограф. Но эта фотография передает атмосферу момента. И это фото обнародовал Трамп, не я" - сказал Юнкер в интервью телеканалу ARD, передает ЕвроПравда.

Дональд Трамп опубликовал в "Твиттере" фотографию поцелуя, и написал, что "Евросоюз в лице Жан-Клода Юнкера и США в лице вашего покорного слуги любят друг друга!".

Как сообщал УНИАН, после встречи Трампа и Юнкера было объявлено, что США и ЕС будут добиваться отмены торговых пошлин, нетарифных барьеров и субсидий на промышленную продукцию - за исключением товаров автопрома. Он и также договорились развивать торговлю в сфере услуг и сельском хозяйстве, в частности, повысить экспорт американской сои в Европу. Кроме того, ЕС увеличит импорт сжиженного газа из США и, по словам Трампа, превратится в "огромного покупателя".