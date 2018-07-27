Путин анонсировал новые контакты с Трампом "в ближайшее время"

Президент РФ заявил, что пригласил американского президента совершить визит в Москву.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что готов встречаться с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом при создании определенных условий для работы.

Об этом Путин сказал по завершении двухдневного саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщает сайт Кремля.

"Что касается встреч. Я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп. У него есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому, но нужно, чтобы были соответствующие условия, чтобы они создавались (эти условия), в том числе, и в наших странах", - сказал Путин.

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"Мы готовы к таким встречам, мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Пожалуйста, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю ещё раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы", - отметил президент РФ.

"А в целом у нас будут контакты в ближайшее время, в том числе на площадках различных международных мероприятий, скажем, на «двадцатке», есть ещё планы возможных контактов на других международных форумах. Так что, несмотря на все сложности, в данном случае на сложности во внутриполитической жизни Соединённых Штатов, жизнь продолжается, и контакты наши продолжаются", - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, после встречи 16 июля с Путиным на совместной пресс-конференции Трамп заявил, что конструктивный диалог с Россией открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

Он сообщил, что вместе с Путиным собирается урегулировать многие мировые проблемы, а Россия намерена сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

23 июля президент США подчеркнул, что на встрече с президентом РФ не шел ни на какие уступки.

24 июля специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что Украина ничего не потеряла от встречи Трампа и Путина в Хельсинки.