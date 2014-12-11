68% россиян считают Россию великой державой - опрос

Российская Федерация является великой державой - так считают две трети россиян (68%), свидетельствуют данные ноябрьского опроса "Левада-Центра".

При этом в сентябре 2012 года так считали 48%, в июле 2008 года – 49%, а в марте 1994 года – 14%, сообщает ZN.ua.

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Отвечая на вопрос "В какой стране вы лично хотели бы жить: в огромной стране, которую уважают и побаиваются другие страны - или в маленькой, уютной, безобидной стране?", 65% респондентов выбрали "огромную страну", 27% - "маленькую и уютную". (В июне 2009 года "огромную страну" выбирали только 35%, а 68% - "уютную".)

В то же время только 20% предпочитают, чтобы "Россия сегодня направила свои усилия на наращивание своей военной мощи", а 73% - "на достижение высокого уровня благосостояния граждан России". (В ноябре 1999 года – 21% и 64% соответственно.)

Опрос проведен 21–24 ноября 2014 года среди 1600 человек по всей России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.