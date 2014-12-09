В Госдуме прошло закрытое совещание о "добровольцах" из РФ на Донбассе - СМИ

В Госдуме РФ состоялось закрытое совещание комитета по обороне с участием начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и главного военного прокурора Сергея Фридинского, передают "Ведомости".

Отмечается, что на заседании обсуждался якобы статус "добровольцев" на Донбассе, возможность компенсаций их семьям.

«Тема сложная, поэтому ничего больше пока рассказать не могу», — рассказал зампред фракции «Единая Россия» и член комитета Франц Клинцевич.

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Члены комитета перед комитетом не знали о том, что будет обсуждаться тема добровольцев, и после заседания комитета продолжали отрицать ее обсуждение.

«Заседание прошло в закрытом формате и официально было посвящено законодательному обеспечению деятельности Вооруженных сил России», — рассказал член комитета Игорь Зотов.

О том, что заседание было посвящено исключительно этой теме, говорит и член комитета от КПРФ Владимир Бессонов. «Обсуждалась способность решения вопросов, связанных с ответом на агрессию, неожиданным для противника», — сказал депутат. «Никто же не знает, как их называть и что с ними делать, эту тему нужно было поднять», — говорит источник в аппарате Госдумы.

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В августе члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) обратились в Следственный комитет РФ (СКР) с просьбой проверить данные о гибели девяти российских военнослужащих на полигоне под Ростовом. Российские власти продолжают отрицать участие подразделение российских вооруженных сил в боевых действиях на Донбассе.