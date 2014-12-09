Активисты российской "Свободной школы сопротивления" переехали в Украину

Независимая образовательная организация «Свободная школа сопротивления», созданная два года назад для поддержки гражданского общества и оппозиционных партий России, была вынуждена физически ликвидировать офис в Москве, а большинство ее лекторов и экспертов выехали в Украину. Об этом сегодня на видео-конференции между киевским информационным агентством «МайданПресЦентр» и Москвой сообщил основатель «Школы», политолог и публицист Александр Щербаков, передает Радио Свобода.

2 декабря во время телемоста между московским офисом «Свободной школы сопротивления» и Киевом, где собрались активисты Майдана, в московское помещение ворвались полицейские и задержали участников видеоконференции. Позже всех людей (25 человек) отпустили, но руководители «Школы» решили перенести место проведения видеоконференций и лекций в Киев, пояснил Щербаков.

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«Мы в определенной степени обезопасили «Школу», переведя ее активистов в Киев. Хотя в России нас поддерживают оппозиционные силы, такие как партия «Яблоко», общественные организации либерально-демократического направления - мы решили не рисковать. Наши российские слушатели отныне будут использовать электронные коммуникации для прослушивания наших лекций и участия в дискуссиях. Это можно делать, не имея официально никакого помещения», - сообщил Щербаков.

«Свободная школа сопротивления» проводит лекции по истории, политологии, экономике, социологии, происходят дискуссии на темы внутренней политики России и международной проблематики.

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Среди экспертов и лекторов «Школы» - оппозиционные политики и журналисты России, российские и украинские ученые и общественные активисты. Слушатели «Школы», по словам Щербакова, это общественные активисты и члены оппозиционных российских партий.