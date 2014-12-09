Россия предлагала Германии решить судьбу Украины вдвоем

Об этом сказал уполномоченный Германии по делам с Россией Гернот Эрлер в интервью польской газете Wyborcza, которое цитирует Европейская правда.

"Посланцы Кремля подговаривали нас к сговору в деле Украины, но вернулись с пустыми руками" - сказал он.

"Русские повторяют нам, что из стран ЕС рассчитывают только на нас. Постоянно предлагают, чтобы Россия и Германия договорились об Украине", - отметил один представителей немецкой правящей коалиции на правах анонимности.

Читайте такжеНемецкие политики разочарованы действиями России - спецкоординатор из РФЛетом с такими предложениями в Берлин прибыл посланец главы администрации президента РФ. На прошлой неделе то же самое немцы услышали от группы депутатов Госдумы во главе с главой комитета по иностранным делам Алексеем Пушковым, что прибыли в столицу ФРГ.

В Германии были удивлены открытостью и доброжелательностью россиян на таких встречах, хотя их президент не устает обвинять Запад. Представители РФ повторяли фразы о необходимости диалога, поиска компромисса.

"Мы повторили им, что двусторонние переговоры о будущем Украины - невозможны. Что Германия не будет ничего делать без консультаций с другими странами ЕС", - сказал собеседник издания.

Кроме того, он высказал раздражение по поводу того, что Путин обещал изменения в деле несоблюдение режима перемирия подписанного в Минске.

"Не думал, что россияне готовы разрушить все, чего мы достигли. Мы относились к России как к партнеру. Как оказалось, зря", - сказал Эрлер, которого, как отмечает Wyborcza, еще год назад считали человеком, который понимает Россию и поддерживает ее.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая ранее была достаточно сдержанной в своей критике Путина, заявила, что нарушение суверенитета Украины не может остаться без последствий и что ЕС будет противостоять попыткам России помешать сближению с ним восточноевропейских государств.