Меркель заявила, что нарушение суверенитета Украины для РФ "без последствий не останется"
Ангела Меркель уверяет, что нарушение территориальной целостности Украины не пройдет для России без последствий. Канцлер уверена, что Москва умышленно создает препятствия своим соседям на пути интеграции с ЕС.
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь обвинила президента России Владимира Путина в том, что Россия препятствует сближению восточноевропейских государств с ЕС.
По ее словам, Молдова, Грузия и Украина, исходя из "собственного суверенного решения, подписали соглашения об ассоциации". И именно этим трем странам Москва создает трудности, убеждена Меркель. Об этом канцлер заявила в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 декабря, передает Deutsche Welle.
Россия даже нарушает территориальную целостность указанных стран, "замороженные конфликты" не решаются в течение длительного времени, отметила в интервью Меркель и привела пример Приднестровья.
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"Мы приложили большие усилия в политической плоскости, чтобы как-то помочь, но пока, увы, безрезультатно", - цитирует слова Ангелы Меркель информагентство AFP.
Она напомнила, что конфликты в Абхазии и Южной Осетии также затянулись на много лет. Теперь Россия присоединила Крым, принадлежавший Украине, а на Донбассе продолжаются боевые действия.
"Кроме того, мы видим, что Россия пытается сделать отдельные страны Западных Балкан зависимыми экономически и политически", - отметила канцлер в интервью.
Россия, подписав Будапешстский меморандум, обязалась гарантировать территориальную целостность Украины. А потому, по словам Меркель, нарушение суверенитета Украины "не может остаться без последствий".