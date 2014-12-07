Меркель заявила, что нарушение суверенитета Украины для РФ "без последствий не останется"

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь обвинила президента России Владимира Путина в том, что Россия препятствует сближению восточноевропейских государств с ЕС.

По ее словам, Молдова, Грузия и Украина, исходя из "собственного суверенного решения, подписали соглашения об ассоциации". И именно этим трем странам Москва создает трудности, убеждена Меркель. Об этом канцлер заявила в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 декабря, передает Deutsche Welle.

Россия даже нарушает территориальную целостность указанных стран, "замороженные конфликты" не решаются в течение длительного времени, отметила в интервью Меркель и привела пример Приднестровья.

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"Мы приложили большие усилия в политической плоскости, чтобы как-то помочь, но пока, увы, безрезультатно", - цитирует слова Ангелы Меркель информагентство AFP.

Она напомнила, что конфликты в Абхазии и Южной Осетии также затянулись на много лет. Теперь Россия присоединила Крым, принадлежавший Украине, а на Донбассе продолжаются боевые действия.

"Кроме того, мы видим, что Россия пытается сделать отдельные страны Западных Балкан зависимыми экономически и политически", - отметила канцлер в интервью.

Россия, подписав Будапешстский меморандум, обязалась гарантировать территориальную целостность Украины. А потому, по словам Меркель, нарушение суверенитета Украины "не может остаться без последствий".