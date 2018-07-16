Трамп рассказал о "детальном" обсуждении с Путиным разногласий и планах "урегулировать много проблем"

Президент США Дональд Трамп заявляет о проведении продуктивного диалога с президентом РФ.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным собирается найти пути для урегулирования многих проблем, с которыми сталкивается сегодня мир.

Об этом президент США сказал в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия) на совместной с Путиным пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома.

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"Я только что завершил встречу с президентом Путиным по широкому кругу критических вопросов для обеих наших стран. Мы имели прямой, открытый и глубоко продуктивный диалог, который прошел очень хорошо", - сказал Трамп.

При этом он отметил, что с самых первых дней американские лидеры Республиканской партии поняли, что лучше отдавать предпочтение дипломатии и взаимодействию, чем конфликту и враждебности.

"Продуктивный диалог является хорошим не только для Соединенных Штатов, и хорошим для России, он хорош и для мира. Расхождения между нашими двумя странами хорошо известны, президент Путин и я обсудили их сегодня детально. Но мы собираемся урегулировать многие проблемы, с которыми сталкивается наш мир", - подчеркнул Трамп.

"Потом мы собираемся найти способы взаимодействовать и реализовывать совместные интересы", - заявил Трамп.