Гаитяне просят Путина помочь свергнуть президента

В ходе многотысячной пятничной демонстрации протестующие поджигали шины и бросали камни в сторону полицейских, которые в ответ были вынуждены применить слезоточивый газ, передает российская служба BBC.

Сотням протестующих удалось пробраться к Национальному дворцу - резиденции президента, доступ к которой ограничен уже на протяжении нескольких лет.

Демонстранты обвиняют США в поддержке нынешних властей Гаити и требуют отставки президента страны Мишеля Мартелли и премьер-министра Лорана Ламота.

Читайте такжеFinancial Times: Китай, Россия и доктрина Синатры Некоторые участники акции протеста держали в руках портреты российского президента, который, по их мнению, может защитить жителей Гаити в сложившейся ситуации.

"Владимир Путин, пожалуйста, помоги нам!" - написано на плакатах.

Это уже третья антиправительственная акция за последний месяц.

Выборы на Гаити должны были пройти еще в 2011 году, однако были отложены из-за разногласий между правительством и сенатом.

Вашингтон ранее призвал ускорить проведение выборов.