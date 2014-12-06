Телеканал "Дождь" выселяют из студии

Об этом говорится в сообщении на сайте канала.

Согласно договоренности "Дождь" должен был вещать из временной студии до февраля 2015 года, однако руководство телеканала попросили покинуть помещение до понедельника без объяснения причин.

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"Если мы завтра найдем помещение, в которое можно въехать, мы готовы въехать туда завтра же и начинаем монтировать студию. На монтаж полноценной студии нам нужен месяц", — сообщила генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева.

При этом она отметила, что c 8 декабря телеканал будет вещать из временных студий, которые, возможно, будут расположены в квартирах сотрудников.