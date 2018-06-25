"Электровспоминатель": отец Павла Гриба рассказал, как ФСБ пытает пленных украинцев

Согласно свидетельствам более 70 украинских политзаключенных, самые тяжелые пытки происходят во время выбивания российскими правоохранителями первых признаний.

Применение электрического тока является любимым инструментом пыток со стороны сотрудников ФСБ РФ. Об этом во время брифинга с СБУ и МИД 25 июня рассказал Игорь Гриб, отец арестованного в России Павла Гриба, а также представитель Обьединения "Родственников политузников Кремля".

Об этом сообщает "112 Украина".

Он отметил, что согласно свидетельствам более 70 украинских политзаключенных, самые тяжелые пытки происходят во время выбивания российскими правоохранителями первых признаний.

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Игорь Гриб сослался на Евгения Панова, который находится в российской тюрьме.

"Били железной трубой в область головы, спины, почек, рук, ног. Затягивали наручники сзади до онемения рук, затем подвешивали за наручники. Сгибали мои ноги в коленях, застегивали наручники впереди, чуть ниже колен, и вставляли под колени железную палку, после чего двое мужчин, взяв с двух сторон, поднимали меня на этой палке, от чего я чувствовал страшную боль", – свидетельствовал Панов.

Гриб подчеркнул, что перечисленные выше пытки не сломали волю украинца.

"Тогда следователи ФСБ России применили к нему пытки электротоком. Вообще, применение электрического тока является любимым инструментом пыток именно сотрудников ФСБ. "Электровспоминатель", как они называют это между собой, применялся к половине украинских пленных№, – подчеркнул Гриб.

Как сообщал УНИАН, ранее беженец из Крыма рассказал об издевательствах ФСБ на полуострове.