В больнице Техаса произошел взрыв, есть жертвы (фото)

В результате взрыва 1 человек погиб, ещё 12 пострадали.

В американском городе Гетсвилль, штат Техас, в Мемориальной больнице Корьелла произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще 12 пострадали.

Как сообщает AP, по данным официальных лиц, погибший и пострадавшие были строителями, которые строили новую часть больницы. Именно там и произошел взрыв. Пациенты и персонал больницы не пострадали, их сразу же эвакуировали.

Свидетели говорят, что взорвался электрический генератор внутри незавершенного расширения больницы. Однако директор больницы Дейв Байром предпологает, что взрыв начался с газопровода.

Как сообщал УНИАН, 20 июня пять человек пострадали после взрыва на станции метро "Station Parade" на севере Лондона.