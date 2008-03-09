Путин назвал условие признания независимости Косово

Президент России Владимир Путин заявил, что признание Россией независимости Косово возможно только в рамках международного права, при согласии Сербии.

"Вариант есть, но он лежит в рамках международного права. Такое может произойти только "при согласии всех сторон, в данном случае - Сербии", - сказал В.Путин, пишет Лига.

"Если такой компромисс будет найден, мы согласимся только с таким компромиссом", - подчеркнул будущий премьер-министр России.

Напомним, независимость Косово уже признали такие государства как Австралия, Австрия, Албания, Афганистан, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Коста-Рика, Латвия, Люксембург, Малайзия, Нидерланды, Перу, Польша, Сенегал, Словения, США, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония. Против признания независимости края выступают Россия, Испания, Румыния, Греция, Кипр и Словакия.