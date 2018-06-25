"Разыскивается кровавый Владимир ": в Германии появились плакаты с Путиным (фото)

Эксперт считает, что "русскоязычные европейцы ведут ликбез среди местного населения".

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман, который живет в Германии, сообщил, что в центре столицы страны Берлине появились "окровавленные" плакаты с портретом президента РФ Владимира Путина.

Плакаты были во многих местах, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Русскоязычные европейцы ведут ликбез среди местного населения", — отметил автор и опубликовал фото плаката.

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На плакате написано "Bloody Vladimir wanted" (кровавый Владимир разыскивается — Ред.).

Ранее один из самых известных еженедельных журналов Германии — Der Spiegel — разместил на обложке портрет Владимира Путина в окружении других мировых лидеров, главу России изобразили с необычным цветом кожи — синим.