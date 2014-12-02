Столтенберг: Россия поставляет современное оружие сепаратистам

02:19, 02 декабря 2014
Мир
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Генеральный секретарь НАТО Ейнс Столтенберг обвинил Россию в демонстративном неуважении к границе с Украиной. 

REUTERS

Выступая в понедельник 1 декабря в Брюсселе, Столтенберг заявил, что в Украине и вокруг нее наблюдается значительное наращивание российской военной мощи, сообщает Голос Америки.

По словам генерального секретаря НАТО, продолжается «переброска в Украину современного российского оружия, военной техники и личного состава в помощь использующим насильственные методы сепаратистам».

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В воскресенье украинские официальные лица сообщили, что колонна из 106 грузовиков с российской стороны пересекла государственную границу Украины без разрешения Киева.

Столтенберг подчеркнул, что агрессивные действия России угрожают евроатлантической безопасности, отметив «существенное усиление российской военной активности в Европе и за ее пределами».

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