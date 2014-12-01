Журналист сфотографировал содержимое гумконвоя: оружие, амуниция, средства связи (фото)

Журналист издания Euromaidan Press Томас Сейнер сфотографировал содержание конвоя, который якобы привез из России гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Фото груза он выложил на странице в своем Twitter. На фотографиях видно, что грузовики "гумконвоя" перевозили оружие, боеприпасы и средства связи Читайте такжеВ ОБСЕ заявили, что российский "гуманитарный конвой" содержит 18 бензовозов

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