Предвыборная кампания в Турции завершилась многотысячными митингами оппозиции (фоторепортаж)

В акции, по данным оппозиции, приняли участие пять миллионов человек. За день до выборов на северо-западе Турции взята под стражу немецкая певица с курдскими корнями.

Кандидат в президенты Турции от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже и его сторонники провели в субботу, 23 июня, масштабную акцию в стамбульском районе Малтепе в преддверии запланированных на следующий день президентских и парламентских выборов.

По оценкам самого Индже, в мероприятии приняли участие пять миллионов человек. Информагентства сообщают о сотнях тысяч. Официальных данных со стороны турецких властей на момент написания материала не поступало, пишет DW.

Автобус политика не смог сразу проехать на митинг из-за большого количества собравшихся, в результате мероприятие началось с часовым опозданием.

Аналогичные акции в Анкаре и Измире 22 июня также привлекли сотни тысяч сторонников Индже.

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Мухаррем Индже предупредил, что если 24 июня победу одержит Реджеп Тайип Эрдоган, турецкая лира еще более обесценится, цены вырастут, а проблема с 3,5 млн сирийских беженцев так и не будет решена.

По оценкам экспертов, высокие рейтинги кандидата от НРП дают оппонентам нынешнего турецкого лидера надежду на то, что Эрдоган не будет избран в первом туре.

Между тем 23 июня стало известно, что в Эдирне на северо-западе Турции взята под стражу немецкая певица с курдскими корнями Хозан Джане. Она участвовала в избирательной кампании прокурдской Партии демократии народов. Автобус, в котором находилась Джане, остановили полицейские, когда она уезжала из района Энез после выступления. По данным курдских СМИ, поводом для ареста стали публикации певицы в социальных сетях. Джане доставили в полицейское управление в Эрдине.