Недавняя «прямая линия» с Путиным стала самой непопулярной с 2011 года – росСМИ

За минувшие три года количество желающих смотреть эфир с Путиным ощутимо сократилось.

В нынешнем году «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели 5,78 млн россиян – это самый низкий показатель с 2011 года, когда эфир с российским лидером смотрели немногим более 4 млн жителей РФ.

Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на исследование компании Mediascope.

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Отмечается, что согласно полученным данным, в прошлом году эфир с Путиным смотрели 6,2 млн человек, в 2016-м — 7,1 млн зрителей. В 2015-м трансляцию посмотрело рекордное количество российских граждан — 8,38 млн, рейтинг передачи тогда составлял 12,2%.

В 2014 году эфиром интересовались более 7 млн россиян, в 2013-м — 5,96 млн зрителей.

Исследование Mediascope использовало все российские города с населением более 100 тысяч человек. Целевой аудиторией программы аналитики назвали зрителей старше четырех лет.​

Напомним, «прямая линия» с Путиным в нынешнем году состоялась 7 июня. Ее транслировали каналы «Россия 1», «Россия 24», «Мир» и «Первый канал». За трансляцией также можно было наблюдать в интернете.

Как сообщал УНИАН, во время "прямой линии" президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.