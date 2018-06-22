Отдельная музыкальная эпоха: виниловой пластинке исполнилось 70 лет (видео)

По мнению музыкантов и диджеев, винил имеет особое звучание, которое невозможно заменить цифрой.

Виниловой пластинке исполняется 70 лет. В 1948 году компания Columbia Records выпустила первую долгоиграющую пластинку, которая имела диаметр 30 см (12 дюймов), что стало стандартом размера пластинок. Появление долгоиграющего винила позволило меломанам наслаждаться значительно более качественным звучанием. К тому же, музыку можно было слушать не несколько минут, а почти полчаса.

Казалось бы, цифровые технологии сегодня должны были бы полностью вытеснить винил. Однако на протяжении последних лет пластинки становятся все популярнее. По мнению музыкантов и диджеев, винил имеет особое звучание, которое невозможно заменить цифрой.

Больше всего любителей винила в Британии. В прошлом году там было продано 4,1 миллионов виниловых пластинок. Наиболее популярной стала пластинка исполнителя Эда Ширана под названием "Divide".

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А вот украинские меломаны отдают предпочтение именно отечественным исполнителям. В 2017 году наибольшей популярностью пользовались пластинки украинской группы ONUKA. А уже за ней – иностранные исполнители: Benjamin Clementine, Depeche Mode, Radiohead.