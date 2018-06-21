В ООН выразили сожаление в связи с легализацией марихуаны в Канаде
22:02, 21 июня 2018Мир
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В ведомстве также подчеркнули, что данное решение противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками и подрывает международно-правовые рамки контроля над наркотиками.
REUTERS
Управление ООН по наркотикам и преступности прокомментировало легализацию марихуаны в Канаде. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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«УНП ООН выражает сожаление в связи с решением властей Канады о легализации марихуаны в стране», — говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что данное решение противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками и подрывает международно-правовые рамки контроля над наркотиками.
Ранее сообщалось, что власти Канады приняли законопроект о легализации марихуаны.
В сенате страны заявили, что легализация марихуаны является «смелым шагом» и говорит об изменениях в социальной политике.
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