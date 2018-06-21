Папа Римский прибыл в Женеву
16:52, 21 июня 2018Мир
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Он станет третьим понтификом, посетившим Всемирный совет церквей за 70-летнюю историю этой организации.
Папа Римский Франциск \ REUTERS
Папа Римский Франциск прибыл в Женеву – один из первых городов, воспринявших протестантскую Реформацию.
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Однодневный визит понтифика призван подчеркнуть важность совместной молитвы и работы христиан, передает Голос Америки.
Франциск станет третьим папой, посетившим Всемирный совет церквей (ВСЦ), который в этом году отмечает 70-ю годовщину своего создания.
Франциск был удостоен торжественной встречи в аэропорту Женевы, которую также называют Городом Кальвина.
ВСЦ объединяет 350 церквей с целью продемонстрировать единство христианской веры, однако Римско-католическая церковь не является членом этой организации.
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