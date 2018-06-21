Магистраль через небоскреб и дороги-спагетти: ТОП-5 самых сумасшедших дорожных развязок мира (видео)

Причудливые автомобильные развязки способны запутать даже опытного водителя.

С каждым днем автомобилей становится все больше, и приходится строить все новые и новые дороги. Некоторые из них выглядят, как кадры из фантастического фильма. Далее - ТОП-5 самых запутанных развязок мира. Подборка получилась не до конца объективной, потому мы решили включить в нее и самые сложные киевские развязки.

Транспортная развязка в Лос-Анджелесе

Развязка имени Гарри Преджерсона является самой сложной в Калифорнии. Этот клубок из автомобильных дорог состоит из путей метрополитена, шоссе для пассажирского транспорта и транзитной дороги.

Читайте такжеДорога в ад: в России поезд проехал сквозь горящий лес (видео)

Перекресток Спагетти

Перекресток под названием Спагетти, построенный в 1972 году, является самой сложной развязкой в Великобритании. 6-уровневая дорога имеет 18 направлений движения и напоминает спагетти на тарелке, отсюда и такое название.

Разв’повязка на мосту Нанпу

Мост Нанпу через реку Хуангпу является одним из главных мостов в китайском Шанхае. Общая длина моста – 8346 метров. Ежедневно здесь проезжают около 120 тысяч автомобилей.

Читайте такжеВ Болгарии в тоннеле столкнулись 50 автомобилей (фото)

Петля Хикеросини Осака

Японская многоуровневая развязка Хигаси Осака является одним из самых сложных перекрестков в мире. Одна из магистралей развязки даже проходит через небоскреб.

Самые сложные автомобильные развязки Киева

Конечно, столичные развязки уступают самым масштабным на планете. Однако есть в столице места, где автомобилистам довольно просто запутаться. Самыми сложными в Киеве считаются развязки возле моста Патона и на Выдубичах. Даже опытные водители называют эти места самыми сложными в столице для ориентирования.

Читайте такжеКиану Ривз промчался по шоссе, стоя на мотоцикле (видео)