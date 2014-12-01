Полиция Грузии получила право на тайное прослушивание

Как заявил парламентский секретарь президента Георгий Кверенчхиладзе, президент сделал это исходя из государственных интересов, сообщает Грузия Онлайн.

"Тут есть определенные сроки, о чем был разговор на пленарном заседании, по поводу 1 декабря, об угрозах вакуума, и президент не будет создавать проблемы государству. Это он делает исходя из интересов государства", - отметил Георгий Кверенчхиладзе.

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Срок принятия поправок по прослушиванию был определен 1 декабря. Если бы президент не подписал закон, то с 1 декабря возникал бы определенный правовой вакуум и правоохранители не имели бы права осуществлять тайное прослушивание до подписания закона председателем парламента Грузии.