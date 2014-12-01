Полиция Грузии получила право на тайное прослушивание

03:34, 01 декабря 2014
Мир
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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал закон о тайной прослушке, по которому парламент в воскресенье преодолел вето.

Полиция Грузии получила право на тайное прослушивание

Как заявил парламентский секретарь президента Георгий Кверенчхиладзе, президент сделал это исходя из государственных интересов, сообщает Грузия Онлайн.

"Тут есть определенные сроки, о чем был разговор на пленарном заседании, по поводу 1 декабря, об угрозах вакуума, и президент не будет создавать проблемы государству. Это он делает исходя из интересов государства", - отметил Георгий Кверенчхиладзе.

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Срок принятия поправок по прослушиванию был определен 1 декабря. Если бы президент не подписал закон, то с 1 декабря возникал бы определенный правовой вакуум и правоохранители не имели бы права осуществлять тайное прослушивание до подписания закона председателем парламента Грузии.

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