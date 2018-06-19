Макрон отругал подростка, который назвал его "Ману"

Инцидент произошел во время мероприятия, посвященного призыву бывшего президента Шарля де Голля к народному сопротивлению против нацистской немецкой оккупации.

Президент Франции Эммануэль Макрон "отчитал" подростка, который обратился 40-летнему главе государства "Ману" - по прозвищу, образованному от имени Макрона.

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Инцидент произошел во время мероприятия, посвященного призыву бывшего президента Шарля де Голля к народному сопротивлению против нацистской немецкой оккупации во время Второй мировой войны, передает ЕвроПравда.

Когда Макрон обменялся рукопожатием с людьми, парень спел несколько строк из гимна социалистов "Интернационал" и спросил у президента: "Как дела, Ману?", на что президент отрезал: "Нет. Ты не можешь так обращаться. Нет, нет, нет, нет".

Парень извинился, а президент продолжил. "Ты здесь, на официальной церемонии, и следует обращаться как подобает. Ты можешь изображать дурака, но сегодня здесь "Марсельеза", "Песня партизан" (песня французского сопротивления – Ред.)", - сказал Макрон.

"Называй меня "Господин президент" или "Сэр". Ладно?", - продолжил Макрон, на что парень ответил: "Да, сэр!".

Критики раскритиковали президента за то, что иногда он использует грубую лексику и не проявляет сочувствия к бедным.

На прошлой неделе его офис обнародовал видео, на котором президент заявил, что французы тратят "безумное количество денег" на программы социального обеспечения.