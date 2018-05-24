Макрон заявил о необходимости работы «нормандского формата» для достижения «новых компромиссов»

Макрон уверен, что "нормандский формат" очень полезен.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости работы «нормандского формата» по Украине для достижения «новых компромиссов» и «прогресса» по Донбассу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Что касается Украины, основой являются Минские соглашения. Нормандский формат очень полезен, мы его можем проводить на уровне глав государств и на уровне правительств, когда достигаются определенные результаты, которые подготавливаются техническими командами, министрами», сказал Макрон.

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«И за этим стоит вызов. Мы должны будем сделать это в ближайшие недели. Нам нужно будет работать, чтобы достичь новых компромиссов, чтобы достичь прогресса по Донбассу», - подчеркнул он.

В свою очередь, Путин заметил, что Россия готова поддерживать встречи в «нормандском формате».

«Другого инструмента, кроме как переговоров в Минске и «нормандский формат», у нас нет, Россия готова его поддерживать, мы готовы встречаться на всех уровнях, но разумеется каждая из этих встреч должны быть хорошо подготовлены и должны чем-то позитивным заканчиваться», - сказал Путин.

По его словам, «диалог лучше, чем конфронтация».

Он подчеркнул, что процесс урегулирования очень медленно, потому что власти в Украине «не стремятся к урегулированию – там разворачивается уже новая внутриполитическая ситуация, связанная с подготовкой к выборам президента и парламента».