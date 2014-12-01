На парламентских выборах в Молдове лидируют коммунисты и социалисты

Таковы первые официальные результаты итогов прошедших здесь парламентских выборов, которые огласил ЦИК после подсчета 17% бюллетеней, передает ТАСС.

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У коммунистов (ПКРМ) - 22,12%, что меньше, чем на прежних выборах. У социалистов (ПСРМ) - 21,85%. Далее идут партии входящие в правящую проевропейскую коалицию. Либерал-демократическая партия (ЛДПМ) - 16,66%, Демократическая партия - 16,88%, Либеральная партия (ЛП) - 4,7%. Остальные партии не преодолевают 6-процентный избирательный барьер.