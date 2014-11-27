Число жертв лихорадки Эбола превысило 5,6 тысяч человек

Кроме того, еще почти 16 тыс. человек инфицированы. При этом в организации отмечают, что реальное число жертв смертельного вируса может значительно превышать опубликованные данные, поскольку ВОЗ не может получать достоверную информацию о распространении Эболы, передает ZN.UA.

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Более других от Эболы пострадали Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне. В Либерии летальный исход зафиксирован в 3 016 случаях из выявленных 7 168 случаев заболевания, в Сьерра-Леоне - в 1 398 случаях, в Гвинее - в 1 260 случаях.

"Ситуация в настоящее время оценивается как стабильная в Гвинее, как стабильная или с тенденцией к снижению роста числа заболеваний в Либерии, однако с возможностью роста числа заболевших в Сьерра-Леоне", - говорится в сообщении ВОЗ.

Напомним, в США успешно испытали на 20-ти добровольцах вакцину от вируса Эболы.