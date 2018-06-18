Подземные толчки в Мехико зафиксировали сразу после гола в ворота сборной Германии

Радость футбольных болельщиков на ЧМ-2018 могла вызвать подземные толчки в Мексике.

Радость болельщиков по поводу победы сборной Мексики над Германией в матче чемпионата мира по футболу могла стать причиной сейсмической активности, зафиксированной в Мехико 17 июня. Об этом в Twitter сообщила Сеть сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (SIMMSA).

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"Землетрясение, зафиксированное в городе Мехико, возникло искусственно. Возможно, причиной стали массовые прыжки во время гола сборной Мексики на Кубке мира", – сказано в твите.

По данным SIMMSA, подземные толчки в Мехико зарегистрировали два датчика.