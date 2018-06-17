В Казахстане сошел с рельсов поезд – погиб подросток (видео)

13:48, 17 июня 2018
Мир
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В Казахстане сошел с рельсов пассажирский состав - есть жертвы / Скриншот - Instagram - denski_blog

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Об этом сообщает Tengrinews.kz, ссылаясь на МВД Республики Казахстан. Трагический инцидент случился в районе станции Шу (Жамбылская область РК).

В КЧС МВД уточнили, что с рельсов сошли 6 пассажирских вагонов, три из них перевернулись.

На обнародованных в соцсетях видео можно видеть, как перепуганные пассажиры выбираются из перевернутых вагонов через окна. 

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Гринченко пассажирский поезд сбил насмерть двух людей возле ТРЦ Ocean Plaza.

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Теги: #поезд#Казахстан