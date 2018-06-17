В Казахстане сошел с рельсов поезд – погиб подросток (видео)

На обнародованных в соцсетях видео можно видеть, как перепуганные пассажиры выбираются из перевернутых вагонов через окна.

В Казахстане один человек погиб и еще трое пострадали в результате схода с рельсов поезда «Астана - Алматы».

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Об этом сообщает Tengrinews.kz, ссылаясь на МВД Республики Казахстан. Трагический инцидент случился в районе станции Шу (Жамбылская область РК).

В КЧС МВД уточнили, что с рельсов сошли 6 пассажирских вагонов, три из них перевернулись.

На обнародованных в соцсетях видео можно видеть, как перепуганные пассажиры выбираются из перевернутых вагонов через окна.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Гринченко пассажирский поезд сбил насмерть двух людей возле ТРЦ Ocean Plaza.