В Казахстане сошел с рельсов поезд – погиб подросток (видео)
13:48, 17 июня 2018Мир
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На обнародованных в соцсетях видео можно видеть, как перепуганные пассажиры выбираются из перевернутых вагонов через окна.
В Казахстане сошел с рельсов пассажирский состав - есть жертвы / Скриншот - Instagram - denski_blog
В Казахстане один человек погиб и еще трое пострадали в результате схода с рельсов поезда «Астана - Алматы».
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Об этом сообщает Tengrinews.kz, ссылаясь на МВД Республики Казахстан. Трагический инцидент случился в районе станции Шу (Жамбылская область РК).
В КЧС МВД уточнили, что с рельсов сошли 6 пассажирских вагонов, три из них перевернулись.
На обнародованных в соцсетях видео можно видеть, как перепуганные пассажиры выбираются из перевернутых вагонов через окна.
Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Гринченко пассажирский поезд сбил насмерть двух людей возле ТРЦ Ocean Plaza.
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