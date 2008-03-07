Во Вьетнаме запретили хомяков

Министерство сельского хозяйства Вьетнама запретило разведение хомяков. Согласно решению властей страны, каждый, кого уличат во владении хомяком, будет оштрафован на сумму до 30 миллионов донгов, или 1900 долларов. Эта сумма сопоставима с годовым доходом обычного вьетнамца.

Причиной для запрета хомяков стали опасения сотрудников Министерства сельского хозяйства за то, что домашние питомцы могут стать разносчиками опасных заболеваний. В частности, наибольший риск для здоровья вьетнамцев представляют контрабандные хомяки из Таиланда и Китая, которых привозят в страну без должных ветеринарных проверок.

Вьетнамцы стали покупать гораздо больше хомяков в связи с наступившим годом крысы по восточному календарю. Средняя стоимость хомяка во Вьетнаме до запрета составляла в пересчете на североамериканскую валюту от 10 до 20 долларов.

Лента.ру