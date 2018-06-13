Полиция в Париже пошла на штурм здания, где удерживались заложники: напавший задержан
00:15, 13 июня 2018Мир
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Под вечер был осуществлен штурм здания, где удерживались заложники.
REUTERS
Операция по освобождению заложников в Париже завершилась успешно.
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Об этом вечером во вторник, 12 июня, написал в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, передает DW.com.
Заложники освобождены, а мужчина, который их удерживал, арестован.
Ранее во вторник мужчина взял в заложники по меньшей мере двух человек в 10-м муниципальном округе французской столицы.
Полиция оцепила место происшествия. Ее сотрудники проводили переговоры с мужчиной, который удерживал людей в одном из офисов и говорил, что он вооружен. Под вечер был осуществлен штурм здания, где удерживались заложники.
Полиция исключает версию террористического акта.
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