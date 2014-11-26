Бразилия готовится выпускать собственную вакцину против Эболы

Речь идет о вакцине на основе средства против бешенства. Сейчас Бразилия заканчивает подготовку соответствующего двустороннего документа с национальным институтом здоровья США, который позволит южноамериканской стране начать изготовление и применение данного препарата.

Агентство Notimex отмечает, сообщает РИА Новости, что бразильская сыворотка будет отличаться от экспериментального препарата Zmapp, выпуск которого в октябре власти США поручили трем биологическим лабораториям: если Zmapp предназначен для повышения иммунной защиты человеческого организма, то бразильская сыворотка непосредственно стимулирует выработку антител.

Читайте такжеООН: в борьбе с эпидемией Эболы наметился прогрессКоличество погибших от смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола, по данным на 23 ноября, составило 5689 человек, зараженных 15935 человек, сообщает в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Данные касаются восьми стран, где распространяется лихорадка. Подавляющее большинство случаев заражения и смертей приходится на три страны - Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне.