Лукашенко ищет друзей на Западе

США удивлены событиями, которые в последнее время происходят в Беларуси. Как пишет газета The Wall Street Journal, за последние недели в стране были отпущены политические заключенные, а президент Александр Лукашенко разрешил Еврокомиссии открыть отделение в Минске. По мнению газеты, для Запада эти шаги открывают возможность для сближения с Беларусью. Однако, как пишет газета, никакой «доброй воли» в действиях Беларуси нет. Причиной таких перемен является осознание Лукашенко того факта, что Запад не установит отношения с Беларусью, пока в тюрьме будут находиться политические деятели и журналисты. Лукашенко сейчас отчаянно нуждается в друзьях с Запада, пишет издание.

Газета.ру